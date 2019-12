La nageuse Chloe McCardel, le cycliste Mark Cavendish et l’athlète Mo Farah se relayeront, ce samedi, sur l’épreuve de 1,9 km à la nage, 90 km à vélo et 21 km à pied.

En cette fin de saison, le demi-Ironman du Barheïn ne sera vraiment pas une épreuve comme les autres ! Aux côtés des spécialistes de la discipline avec, entre autres, le Norvégien Blummenfelt, l’Américain Kanute et l’Autrichien Weiss, viendront s’ajouter trois légendes du sport qu’on n’attendait pas du tout au départ… La nageuse Chloe McCardel, le cycliste Mark Cavendish et l’athlète Mo Farah se sont, en effet, lancés un formidable défi en décidant de se relayer sur l’épreuve de 1,9 km à la nage, 90 km à vélo et 21 km à pied.

L’Australienne Chloe McCardel, 34 ans, est une spécialiste de la natation en eau libre, détentrice du record du monde de nage dans l’océan, sans assistance, avec… 124 km ! Ce ne sont donc pas les 1,9 km au programme du demi-Ironman qui devraient l’effrayer. Tout comme les 90 km à vélo au menu de Mark Cavendish, 34 ans, très enthousiaste à l’idée de s’aligner avec la nageuse, mais aussi avec son compatriote Mo Farah, 36 ans, qui terminera le relais sur les 21 km de course à pied. Pas de quoi impressionner non plus le double champion olympique des 5.000 et 10.000 m, recordman d’Europe du marathon en 2h05.11, à Chicago, qui vient d’annoncer vouloir revenir à la spite et s’aligner sur 10.000 m à Tokyo 2020.

Autant l’avouer, on est très curieux de voir ce que donnera ce relais d’ores et déjà légendaire et, surtout, de savoir quel chrono signera Cavendish sur les 90 km à vélo. Le sprinter britannique n’est pas le premier cycliste pro, loin de là, à se lancer dans l’aventure du triathlon, même si, contrairement aux Laurent Jalabert, Alexandre Vinokourov et, plus récemment, Adam Hansen, le Cav se gardera bien d’enfiler le maillot et de chausser les baskets. Ceci étant dit, il se laissera peut-être prendre au jeu de ce sport exigeant, mais passionnant.