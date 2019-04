Angelo Vandecasteele s'est classé troisième en élites tandis qu'Arnaud Mengal, huitième de l'épreuve, est champion du monde espoirs, devant Arnaud Dely, onzième au total...

Énorme et heureuse surprise au Mondial de duathlon, dont l'épreuve masculine réservée aux élites et espoirs s'est déroulée ce samedi, à Pontevedra (Esp). Angelo Vandecasteele a décroché la médaille de bronze, derrière le Français Benjamin Choquert et l'Espagnol Emilio Martin. Mais un peu plus loin dans le classement de cette course disputée sur la distance de 10 km à pied, 40 km à vélo, 5 km à pied, Arnaud Mengal est devenu champion du monde espoirs, devant Arnaud Dely.

Encore une Brabançonne dans la discipline.

En l'absence du Danois Andreas Schilling, sacré champion du monde l'an dernier, chez lui, à Odense, ce furent les Français Yohan Le Berre, champion d'Europe en titre, et son pote Benjamin Choquert qui prirent les devants lors de la première course à pied, bouclant les quatre tours de 2,5 km en 29'25. Mais, pour être arrivé en retard d'une malheureuse minute, la veille (vendredi), au briefing officiel d'avant-course, Le Berre avait choisi de purger, à ce moment, sa pénalité de quinze secondes !

Dans le groupe de chasse, composé de neuf concurrents, parmi lesquels quatre Espagnols ( !) et deux Belges, ce fut Arnaud Dely qui pointa à 0'52, juste devant Angelo Vandecasteele et sa casquette Mapei... Mais les Espagnols, dont le vétéran Emilio Martin (37 ans), veillaient au grain. Ce premier peloton, derrière le duo français, s'organisa et grignota son retard. Il pointait ainsi à 0'33 après le premier des six tours de 6,7 km à vélo. Puis, à 0'07 après le deuxième jusqu'à ce que le regroupement s'opère dans la troisième boucle.

À onze désormais en tête avec quatre Espagnols et trois Français, Benoît Nicolas étant revenu de l'arrière, ainsi que toujours les deux Belges, Arnaud Dely et Angelo Vandecasteele, ce groupe de tête ralentit brutalement la cadence et, malgré une attaque d'... Arnaud Dely, à laquelle réagit l'Espagnol Javier Martin, fut rejoint par un autre peloton composé de dix concurrents (avec un troisième Belge, Arnaud Mengal !). Tout était à recommencer pour les meilleurs élites comme espoirs...

Dans la sixième et dernière boucle à vélo, le Britannique Liam Lloyd porta une attaque, à laquelle répondit le Néerlandais Thomas Cremers et ce fut dans cet ordre qu'ils déposèrent le vélo en transition avec 0'33 d'avance sur le peloton. Rapidement, on s'aperçut que les deux hommes ne tiendraient pas le coup face au Français Benjamin Choquert, lequel rattrapa, puis dépassa le duo de tête pour s'imposer aisément et devenir ainsi champion du monde.

Derrière lui, l'Espagnol Emilio Martin souffla la médaille d'argent à notre compatriote Angelo Vandecasteele, malgré tout fou de joie en franchissant la ligne avec le bronze. Le Britannique Liam Lloyd se classa quatrième, devant le Français Le Berre, déçu, le Portugais Miguel et le Français Nicolas. Mais l'énorme surprise vint de la huitième place d'Arnaud... Mengal, sacré champion du monde espoirs ! Arrivèrent encore deux Espagnols, tous deux nommés... Martin, puis Arnaud Dely, malheureusement victime de crampes, mais médaillé d'argent devant le Néerlandais Cremers.

Oui, en Belgique, un Arnaud peut en cacher un autre !