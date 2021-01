Ce mercredi soir, les Devils Futsal disputaient leur premier match de la campagne qualificative pour l'Euro 2022 face à la Finlande. Le Country Hall était presque vide mais Roberto Martinez répondait présent.



Après un round d'observation marqué de nombreuses imprécisions, les Belges rentraient enfin dans la partie. Après 8 minutes 20 de jeu, les Finlandais avaient déjà commis leurs cinq fautes mais le 10 mètres obtenus par les Belges par la suite ne donnait rien.



Les visiteurs puis les visités demandaient un temps mort. Le discours de Mico Martic, coach finlandais, était clair et concis: "Be careful". Après bon nombre d'occasions, les Belges prenaient les devants juste avant le repos. Une délivrance.



Au retour des vestiaires, Omar Rahou enfonçait le clou d’un superbe but. On pensait que le plus dur était fait mais les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot et un coup-franc bien tiré finissait dans les pieds d’Intala, laissé seul, qui ne se faisait pas prier (2-1)



La vitesse et l’intensité imposées par les Devils laissaient les adversaires sur les genoux et Rahou plantait le doublé (3-1), avant que les Finlandais ne reviennent 3-2 suite à un autre manque d'attention sur coup-franc. Puis à 3-3 via une superbe frappe lointaine de Junno.

Tout était à refaire mais la Belgique n'y arrivait pas.

Plus tôt dans la soirée, l'Italie avait battu le Montenegro, que la Belgique reçoit mardi prochain.