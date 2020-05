Tyson Fury, le nouveau champion des poids lourds de la WBC, a déclaré qu'on lui avait offert la possibilité de combattre l'ancien champion Mike Tyson, aujourd'hui âgé de 53 ans, dans un combat-exhibition. "J'ai reçu un appel téléphonique me demandant si je voulais me mesurer à Mike Tyson dans un combat d'exhibition. J'ai dit 'oui', mais je ne pense pas que cela ait donné lieu à quoi que ce soit", a déclaré Furydans une interview avec BT Sport.

La rumeur se précise d'un retour possible sur les rings du plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire (20 ans et 4 mois en 1986) qui s'est retiré il y a quinze ans déjà après une fin de carrière plutôt pathétique.

Les spéculations persistent sur une possible 3e rencontre entre "Iron Mike" et son grand rival Evander Holyfield, 57 ans, 23 ans après leur 2e combat le "Bite Fight", au cours duquel Tyson avait tout simplement mordu l'oreille de son adversaire au point de lui en enlever une partie de la recracher sur le ring.

"Mike doit... demander le combat, et non l'inverse. Parce que cela signifierait qu'il veut vraiment se battre" déclare Holyfield au "Sport Bild" mercredi. "J'ai entendu dire que tout cela est très respectueux. Donc, je suis d'accord".

Interrogé sur le retour éventuel (pour des exhibitions) de ces anciens champions sur le ring, Fury, 31 ans, a répondu : "Ils sont tous les deux vieux maintenant, mais qui suis-je pour dire quoi que ce soit sur ce dont quelqu'un est capable ? Je n'essaierais pas de tuer les rêves de quiconque de faire ce qu'il veut. S'ils sont tous les deux médicalement aptes à se battre, alors laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur vie, pas la mienne."