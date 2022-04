Fin février, Tyson Fury, surnommé le "Gypsy King" avait déclaré : "J'ai 150 millions de dollars à la banque, je suis jeune, en bonne santé. Je vais m'acheter un gros yacht à l'étranger. C'est mon dernier combat. J'en ai fini avec ça".

A quelques heures de son duel face à Dillan Whyte, le boxeur de 33 ans a réitéré ses propos. En effet, celui qui a été sacré champion du monde (WBC) en octobre après 11 rounds par KO face à l'Américain Deontay Wilder a confirmé que son combat face au challenger officiel Dillian Whyte pour le titre de champion du monde poids lourds était bien son dernier. Auteur d'une carrière plus qu'impressionnante, Tyson Fury est toujours invaincu après 32 combats.

Mardi, une séance d'entraînement ouverte au public a eu lieu à Wembley, l'enceinte qui accueillera 94 000 spectateurs ce week-end pour ce fameux combat. L'entraîneur du "Gypsy King", SugarHill Steward, a réaffirmé à la fin de celui-ci que la carrière de son protégé s'arrêterait bien à la fin du combat de ce samedi sur le ring. Quelques jours avant, Tyson Fury avait aussi déjà fait mine de sonner un discours d'adieu.

"Cela a été un long voyage, des hauts et des bas dans ma carrière, beaucoup de hauts et de bas. Je vais bientôt avoir 34 ans, 20 ans en tant que boxeur, c'est suffisant pour n'importe qui. Il y a plein d'autres choses que je dois faire, comme m'occuper de mes enfants et de ma femme et en profiter", avait indiqué le boxeur.