Qu’ils doivent avoir envie de larguer enfin les amarres et d’enlever le masque, les valeureux skippers du Vendée Globe ! Pensez donc : en cette période de semi-confinement, le tour du monde en solitaire et sans escale les attend, dès ce dimanche, au coin du ponton des Sables-d’Olonne. Par les temps qui courent, où chaque déplacement non essentiel est interdit, cette course de légende dégage, pour eux, un petit parfum de libération.