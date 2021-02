Sylvain Yondjouen est aux portes de l’élite du football américain. Le Bruxellois pourrait rejoindre la grande ligue l’année prochaine.

Pour la première fois de l’histoire, une franchise de NFL disputera le SuperBowl à domicile. Les Tampa Bay Buccaneers de l’éternel Tom Brady défieront en effet dans la nuit de dimanche à lundi les champions en titre : les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Un duel qui sent la poudre entre le meilleur quarterback de tous les temps, qui a remporté 6 SuperBowl et disputera son 10e, et celui qu’on présente comme sa relève, prêt à établir une dynastie dans le Missouri comme Brady a pu le faire au début du siècle dans le Massachussets avec les New England Patriots. Il s’agira d’un duel de génération, d’un passage de relais, qu’on pourra voir dès 23 h 30 dimanche sur les antennes d’Eleven. La relève pointe en tout cas le bout de son casque. Et de relève, notre petite Belgique peut en rêver. Un de nos compatriotes est en effet aux portes de la grande ligue. Découverte…