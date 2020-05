Un projet pour lequel « Iron Mike » va avoir besoin de sparrings partners, un rôle que se verrait bien remplir le Montois Ali Baghouz. Celui-ci a, en tout cas, proposé à son audacieux manager Nicolas Vinet de tenter… l’impossible en sondant l’entourage de Mike Tyson et en lui proposant ses services. Avec un certain succès, semble-t-il.

« Les discussions ont été très cordiales et nous avons été invités à participer à un camp d’entraînement de 12 jours à Los Angeles au mois de mars 2021 », affirme le dirigeant d’Elite Enghien, qui a notamment dû envoyer une petite vidéo de présentation de son boxeur. « Pour la petite histoire, le prénom Ali leur plaisait bien. J’en ai profité pour rappeler à mes interlocuteurs que The Greatest, Mohamed Ali, était venu en Belgique (en 1979), où il avait croisé les gants avec Albert Syben lors d’une exhibition. Le clin d’oeil leur a plu. »

Agé de 32 ans, Ali Baghouz, lui, piaffe d’impatience à l’idée de rencontrer Mike Tyson en Californie. «C’est encore une perspective lointaine mais oui, très clairement, ce serait un rêve pour moi ! » confie-t-il. « Tyson a inspiré tellement de gens, et pas seulement des boxeurs. Etant jeune, je me souviens m’être levé la nuit pour regarder ses combats. C’est un boxeur charismatique, une légende vivante ! Encore plus pour moi qui évoluais dans la catégorie des lourds, celle où il a été sacré champion du monde à l’âge de 20 ans. Son parcours de vie chaotique force aussi le respect parce qu’il a toujours réussi à rebondir malgré les coups durs.»

© D.R.



Notre compatriote, qui s’est incliné contre Tony Yoka en décembre 2017, a, comme beaucoup, été impressionné par la récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où l’on voit Mike Tyson exécuter, dans un parfait mélange de vitesse et de puissance, un superbe enchaînement de coups. « Je me suis même demandé si les images n’avaient pas été accélérées », rigole Ali Baghouz. « Malgré l’âge, l’explosivité est toujours là. Cela ne fait qu’accroître le respect que j’éprouve pour lui. Quant à moi, j’avais mis un terme à ma carrière pour privilégier ma vie de famille mais une telle opportunité ne se présente qu’une fois dans une vie et j’en remercie d'ailleurs vivement Nicolas Vinet.»

Celui-ci précise enfin qu’Ali Baghouz, qui tournera avec d’autres boxeurs étrangers, disposera de quelques jours, à Los Angeles, pour convaincre Mike Tyson et son entourage pour éventuellement - « si ça tient la route » - lui faire disputer une des exhibitions évoquées. « Physiquement je n’ai pas trop régressé, je peux être vite de retour en condition », reprend le Montois, qui possède sa propre salle à Jemappes. « Il me faut surtout faire du travail spécifique dans les prochains mois. Car je ne voudrais surtout pas rater mon rendez-vous avec Tyson.»