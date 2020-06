Le skipper liégeois, Jonas Gerckens, vient de franchir un solide cap dans sa carrière.

Notre meilleur représentant sur les océans du globe vient en effet de parapher sa signature au bas d'un contrat pour la construction d'un nouveau Class40 (type Max40) dont la mise à l'eau est prévue au printemps 2021.

Avec naturellement des ambitions revues à la hausse puisque Jonas Gerckens disposera enfin d'un bateau de dernière génération lui permettant de viser le top mondial en Class40 sur la Jacques Vabre en 2021, la Route du Rhum 2022 et le prestigieux Globe 40 à l'horizon 2025 (tour du monde en duo et huit étapes). Pour être performant sur ses objectifs majeurs, le skipper peaufinera les réglages de son nouveau monocoque sur la Normandy Channel Race, Les Sables- Les Açores- Les Sables ou encore le grand Prix Guyader.

"C'est la première fois que je vais pouvoir bénéficier d'un bateau neuf de dernière génération dont j'aurai suivi l'ensemble du processus de construction. C'est une perspective très grisante, le fruit d'une collaboration entre l'architecte (David Raison), le chantier (JPS), le bureau d'études et l'ensemble des intervenants pour les choix techniques. C'est un fameux bond en avant et je suis très heureux de la confiance que chacun, à son niveau, m'accorde pour les cinq prochaines années.

Le Volvo 164 remplacera donc son fidèle Volvo 104 avec lequel Jonas Gerckens naviguait depuis quelques années et avec lequel il termina 18e de la dernière Route du Rhum en 2018. En parallèle, Jonas continuera en effet à s'entraîner sur le support olympique L30 et à participer aux courses européennes et mondiales L30 avec, dans le viseur, les Jeux Olympiques de Paris en 2024.