Alors que les marques de soutien envers le peuple ukrainien fleurissent dans toutes les compétitions du monde, un athlète belge a connu ce week-end une mésaventure en voulant se montrer solidaire. Notre compatriote, Stef De Greef, participait à sa deuxième phase finale de Coupe du Monde en escrime (NdlR : au fleuret) au Caire et tirait pour l’occasion avec un brassard bleu et jaune à son bras. Lors de son affrontement face au Sud-Coréen Ha, les directeurs techniques français et italiens ont demandé à Stef De Greef, en plein assaut, de retirer son brassard car il n’était pas réglementaire. Une demande qui arrivait suite à une plainte déposée par le double champion olympique russe dans les années 90, Ilgar Mammadov, directeur technique de l’équipe russe. Notre compatriote a obtempéré mais a perdu le fil de sa rencontre pour finalement s’incliner. Une défaite qui passait au second plan aux yeux de notre escrimeur mais aussi de son père, Alain De Greef qui œuvre depuis des années pour aider le sport belge notamment via un poste de responsable du sponsoring pour BNP Paribas Fortis.

“Vous pouvez le croire cela. Le lâche DT Français qui ne risquait rien ou peut-être un blâme en refusant d’obtempérer aux Russes est venu sur la piste, en plein match, pour dire à Stef qu’il était parfaitement d’accord avec son geste, mais que le règlement est le règlement. Sa tenue n’était pas réglementaire. Or nous savons, tous, que des tireurs ont déjà tiré avec des brassards noirs lors d’un deuil ou avec un brassard contre l’homophobie ou contre le racisme. Trop dans son match, Stef a obéi, mais il a ensuite immédiatement perdu tous ses moyens. Il est maintenant dévasté et il regrette amèrement avoir été influencé par la lâcheté et la gentillesse mielleuse des DT Italien et Français. Il regrette de ne pas avoir refusé de l’enlever, car dans ce cas le DT aurait dû le disqualifier et aurait lui-même porté toute la responsabilité de sa décision. Maintenant Stef a perdu, problème réglé. Stef, lui, pourra se regarder droit dans la glace ce soir, pas les faibles qui sont venus interrompre son match parce qu’il montrait sa solidarité avec une nation en souffrance. Il portait ce brassard non pas contre ses amis escrimeurs russes mais pour rester fidèle à ses valeurs et ses convictions d’homme libre. Il sort de cette compétition par la très grande porte.”

Un geste qui honore Stef De Greef et qui n’avait vraiment rien de provocateur.