Rien n’est encore officiel mais de plus en plus de rumeurs circulent concernant l’Open d’Australie qui devrait se jouer du 8 au 21 février avec, selon Marca, des qualifications qui se disputeraient à Doha pour les hommes et à Dubaï pour les femmes du 10 au 13 janvier. Ensuite, les qualifiés devront se plier, comme les autres joueurs, à un protocole dont la dernière version qui a fuité est la suivante.

Pas plus de 1 000 personnes (joueurs et accompagnants) à rentrer sur le territoire avec une arrivée le 15 ou 16 janvier.

Les joueurs entrant directement dans le tableau en simple, ainsi que les membres du top 10 en double, auront droit à deux accompagnants, alors que les autres ne pourront en avoir qu’un.

Quarantaine de 14 jours avec maximum 5 heures quotidiennes en dehors de sa chambre.

Lors de la première semaine de quarantaine, les joueurs ne pourront s’entraîner qu’avec le même partenaire. Pour la seconde semaine, il sera possible de taper la balle avec deux autres joueurs différents, eux-mêmes issus d’un duo de la première semaine.

Ceux qui seront testés positifs à leur arrivée resteront enfermés dans leur chambre pendant 14 jours.

En cas de test positif, un second sera réalisé.

Chaque joueur devra avoir passé cinq tests négatifs sur place (jours 1, 3, 7, 10 et 14) avant d’être autorisé à participer au tournoi.

Une fois passé la quarantaine, il n’y aura plus de tests à Melbourne.

Deux tournois WTA 500, un ATP 250 et une version allégée de l’ATP Cup (12 équipes) se disputeront la semaine avant l’Open d’Australie.

Le prize money global restera le même (44 millions d’euros) mais le perdant du premier tour touchera plus qu’en 2020, soit 62 000 euros.

C.V.