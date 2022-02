Postée sur les réseaux sociaux, leur photo ne laisse planer aucun doute sur leur bonheur d’en avoir terminé avec leur formation militaire. Victor Martinez (19 ans) et Erwin Vanderplancke (26 ans) ont réussi et intègrent la cellule des Sportifs d’Élite à la Défense, prochainement dirigée par un certain Frederik Van Lierde.

Le gymnaste rejoint Noah Kuavita et le triathlète, Marten Van Riel et Noah Servais, en attendant Alessia Corrao qui, elle, retrouvera les judokas Toma Nikiforov et Loïs Petit, preuve que l’Armée belge investit beaucoup dans le sport de haut niveau. Quatre d’entre eux ont ainsi participé aux Jeux de Tokyo, l’an dernier, avec Marten Van Riel et Toma Nikiforov, mais aussi Jens Schuermans (VTT) et Elke Van Hoof (BMX).

Au terme de dix semaines d’instruction à Amay, dans un peloton de 31 candidats, Victor Martinez et Erwin Vanderplancke figurent parmi les… 19 heureux élus, les autres ayant abandonné, certains dès la première épreuve : courir 2,4 km en 12’30, soit le test annuel pour tout militaire qui se respecte !

"D’autres se sont rendus compte que l’Armée, ce n’était pas pour eux !" sourit Erwin Vanderplancke. "Moi pas… Il y a plusieurs années que j’espérais entamer une carrière militaire, pour laquelle j’ai postulé. Quand, il y a quelques mois, j’ai pu défendre ma demande devant la Commission de sélection, j’ai convaincu ses membres de croire en moi. Et me voilà ! J'espère répondre à leurs attentes."

Après une dernière séance de tir, au pistolet et à la carabine, en plein air et dans le froid à Marche-en-Famenne, Victor, Erwin et les autres du peloton en ont donc terminé avec leur instruction.

"J’ai obtenu plus de 90 % au tir alors que je n’aime pas trop les armes !" enchaîne le triathlète liégeois. "Je préfère rouler ou courir, mais je me suis appliqué. Le plus dur pour moi pendant cette formation fut le froid quand nous sommes partis en bivouac. Il y avait quatre ou cinq ans que je n’avais plus passé l’hiver en Belgique puisque je m’entraîne au Portugal. Alors, vous pensez, me retrouver sous la tente par -8°. J’étais gelé !"

À partir de la semaine prochaine, Erwin, comme Victor, pourra reprendre les entraînements, notamment de natation et préparer une saison 2022 déjà capitale sur la route de Paris 2024.

"Pendant toutes ces semaines, quand j’arrivais à la piscine, le samedi, j’avais l’impression d’être Monsieur tout-le-monde. Je devrai m’y remettre sérieusement. Ne m’attendez pas en compétition avant le mois de mai."

Qu’à cela ne tienne, une autre vie commence pour le triathlète et son pote gymnaste !