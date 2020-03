Le CIO a décidé d’autoriser pour la première fois deux sportifs - un homme et une femme - à porter le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo.

Ce changement de règlement va dans le sens d’une égalité entre hommes et femmes et le CIO a encouragé toutes les délégations nationales à désigner un sportif masculin et un sportif féminin pour porter conjointement le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, le 24 juillet. Autre règle modifiée, le CIO veut que chaque délégation soit composée d’au moins un homme et une femme. Les Jeux de Tokyo devraient être les premiers à avoir une représentation équilibrée entre hommes et femmes avec une participation féminine de 48,8 %.