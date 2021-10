La Belgique est bien rentrée dans la rencontre et s’est procuré rapidement plusieurs occasions via des tirs de Gerniers et Ballenghien ainsi que des pc de Vanden Borre. Ensuite, ce fut plus compliqué avec deux quarts suivants guère emballants. Ce que confirme Ambre Ballenghien.

"Nous avons vraient bien débuté le match avec de bonnes séquences. Dans le deuxième quart, nous avons connu un down au niveau de l’énergie. Nous nous sommes repris ensuite."

La fin du match était à l’avantage des Panthers qui ouvraient la marque par Ballenghien expédiant son sleep sur pc dans la lucarne.

Il s’agit d’une victoire importante qui confirme la forme ascendante des Panthers ces derniers mois, face à une équipe qui fait partie de l’élite mondiale. Même si elle était déforcée, avec seulement trois joueuses qui faisaient partie du noyau de 18 de Tokyo présentes à Uccle.

Xavier Reckinger, l’entraîneur de l’équipe d’Allemagne, regrettait la mauvaise gestion de la fin de la rencontre par ses joueuses.

"Hélas, nous nous retrouvons à dix suite à une carte jaune et nous ne gérons pas bien ce moment."