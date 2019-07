Autres sports L’Anversois a signé le meilleur résultat de sa carrière, ce week-end, au Canada.

Marten Van Riel est monté pour la première fois de sa carrière sur le podium de la World Triatlon Series, le plus haut circuit mondial de triple effort, samedi à Edmonton, au Canada. Au terme de cette 7e et avant-dernière manche, disputée sur distance sprint (750 m natation, 20 km de cyclisme, 5 km à pied), le Belge a terminé à 10 secondes du vainqueur britannique Johny Brownlee, et à 5 secondes de l’Espagnol Mario Mola.

"J’attends ce moment depuis le début de ma carrière", a réagi le sixième des JO de Rio à son arrivée. "Aujourd’hui tout s’est bien mis en place pour obtenir ce résultat. Nous avons créé un écart à cinq à vélo et ma condition en course à pied est très performante actuellement."

Deuxième après la natation, l’Anversois a en effet intégré un groupe de cinq attaquants à vélo en compagnie du Français Vincent Luis, de l’Australien Matthew Hauser, de l’Américain Ben Kanute et de Jonathan Brownlee. À pied, Van Riel s’est calé dans la foulée du Britannique, mais n’a pu résister au retour du triple champion du monde espagnol Mario Mola. Au final, Brownlee s’est imposé en 54:52, devant Mola (54:57) et le Belge (55:02).

Jelle Geens, vainqueur de la série à Montréal et troisième à Hambourg, a été contraint à l’abandon après une chute massive du peloton de poursuivants à la fin du vélo. Victime de brûlures et de contusions au dos, le Limbourgeois n’est pas en mesure de tenir sa place ce dimanche au sein du relais mixte, obligeant le coach belge Nick Baelus à déclarer son équipe forfait. Une occasion manquée pour la Belgique de récolter d’importants points au classement de qualification olympique, vu l’état de forme de ses quatre représentants. La prochaine épreuve WTS de relais mixte, le 18 août à Tokyo, servira de "test event".

Plus tôt dans la journée, Claire Michel avait obtenu son meilleur classement en WTS en terminant quatrième de la course féminine. La victoire est revenue à l’Australienne Emma Jackson. Notre compatriote a réussi à intégrer, grâce à ce résultat, le top 10 de la série mondiale dont la finale se déroulera à Lausanne le 31 août prochain. Valérie Barthelemy s’est, pour sa part, classée 14e en 1h02:27 et empoche de précieux points en vue de la qualification olympique.