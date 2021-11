Dans la vie, elle s’appelle Maxime Blieck. Dans son art de vivre, on la surnomme "Madmax". Maxime "Madmax" Blieck pratique le breakdance, également appelé break ou breaking, un style de danse né dans les années 70 à New York. Et, à 23 ans, elle y excelle. La Brugeoise, habitant désormais Bruxelles, figure actuellement dans le top 3 mondial de cette discipline acrobatique qui, avec le temps, a acquis ses lettres de noblesse au point de figurer au programme des Jeux de Paris.



