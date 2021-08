Ce mardi soir, les Athletics d’Oakland et les White Sox de Chicago s'affrontaient dans le cadre de la ligue professionnelle nord-américaine (MLB). Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'on a frôlé le drame.

En effet, Chris Bassitt, lanceur des Oakland Athletics, n'a rien pu faire quand la balle est revenue vers lui et lui a frappé le visage à près de 160 km/h.

Le joueur est resté quelque temps au sol, sonné, avant de prendre la direction de l'hôpital. Son oeil serait heureusement sauvé mais des examens médicaux complémentaires doivent déterminer la gravité exacte des blessures.

Dans son malheur, Chris Bassitt a quand même eu de la chance. Et comme on peut le voir sur les images ci-dessous, ses équipiers et adversaires ont également eu la peur de leur vie.