© Red Bull Content Pool

Une médaille d'argent historique



Cette finale mondiale, une première pour la Belgique dans cette discipline, s'est déroulée ce samedi à Salzbourg, en Autriche. Un événement qui a eu lieu sans public cette année -crise sanitaire oblige- mais le spectacle intégral a été diffusé en direct sur le web (à revoir en vidéo tout en dessous de l'article). Notre compatriote s'est donc battue jusqu'en finale du Red Bull BC One World Final -la plus grande compétition de breakdance 1vs1 au monde - où elle a affronté la b-girl Kastet. Malheureusement pour la néerlandophone, c'est la Russe qui a finalement remporté le titre pour la deuxième fois consécutive. B-girl Madmax repart toutefois avec une jolie seconde place et elle se sent prête à affronter les Jeux olympiques. Le breakdance étant en effet devenu un sport olympique depuis 2019.

© Red Bull Content Pool

Maxime Blieck fait en effet partie de l'équipe olympique de breakdance de Sport Vlaanderen qui compte bien s’illustrer aux Jeux de 2024 à Paris. "Maxime est notre fer de lance, assure Admir Mirena, le coach de l’équipe de breakdance olympique belge par communiqué. Elle travaille très dur, s'entraîne tous les jours et a récemment enchaîné les victoires. Avec cette deuxième place au Red Bull BC One World Final, elle fait vraiment date. Le travail acharné porte ses fruits !"

© Red Bull Content Pool