La dernière compétition de Nina Derwael avant les Jeux olympiques de Tokyo a mal débuté. Ce samedi, au Topsporthal de Gand qui accueille le Flanders International Team Challenge tout au long du week-end, la Limbourgeoise a chuté sur trois agrès différents, devant essuyer quelques larmes après sa prestation. Au sol, les choses se sont relativement bien passées (13.500) mais elle se sont compliquées à la réception du saut (12.500) et des barres asymétriques (13.900), ce dernier agrès étant pourtant le point fort de la double championne du monde qui dut être réconfortée par sa coach, Marjorie Heuls. Mais il était écrit que ce ne serait pas la journée de Nina qui a bu le calice jusqu’à la lie avec une nouvelle chute à la poutre (13.025).

Avec un total de 52.925 points, Nina Derwael prenait la quatrième place du concours général, en tant que deuxième Belge puisque Maellyse Brassart, qui a connu une journée assez solide, est montée sur la troisième marche du podium (53.725) aux côtés des Françaises Mélanie de Jesus dos Santos (55.000) et Aline Freiss (54.125).

© BELGA

Nina Derwael s’est tout de même qualifiée pour la finale dans deux agrès, le sol et les barres asymétriques, mais, fatiguée par une lourde semaine d'entraînements, elle ne disputera que le second ce dimanche. Maellyse Brassart prendra part à la finale de la poutre, comme Fien Enghels, tandis que Jutta Verkest évoluera aux barres asymétriques et au sol.

Avec 161.924, l'équipe belge 1 (Derwael, Brassart, Daveloose, Vaelen, Verkest) s'est, par ailleurs, classée deuxième de la compétition par équipes derrière la France (163.008). L'équipe 2 (Louon, Langendock, Klinckaert, Enghels, Beydts) a pris la quatrième place (156.157 pts).