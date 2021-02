C’est dans le Valais Suisse, à Anzère, qu’Armand Marchant s’entraine depuis son partenariat avec la station. Ce petit village niché dans les Alpes, à 1500 mètres d’altitude, possède un lien fort avec la Belgique. En effet, Anzère fut historiquement créé par des investisseurs Belges et a donc toujours gardé un attachement fort pour le plat pays. Ce fût donc important pour la station de renouer avec ses racines Belges en établissant un tel partenariat avec le jeune skieur de Thimister.

« Avec Anzère, j’aurai un vrai camp d’entrainement. En fait, je me suis toujours entrainé dans une petite station en France qui s’appelle Mieussy Sommand. C’est vraiment ma station de cœur. Mais voilà, Anzère, ils sont venus avec un vrai projet d’offrir une infrastructure à un skieur de haut niveau. Là en fait, ils m’hébergent, j’ai les skipass, j’ai les pistes et surtout des pistes préparées Coupe de Monde, des pistes où ils vont injecter de l’eau. Je vais pouvoir tourner en motoneige pour éviter les remontées mécaniques et pouvoir faire ma séance de ski plus rapidement, faire plus de manches, être plus efficace. Ils offrent vraiment tout ce qu’un athlète de top niveau pourrait rêver pour encore passer un cap au niveau ski. » explique Armand.

Anzère est une station en plein développement, mais toujours dans le respect de l’environnement et de la montagne. Notons par exemple le projet de développement d’un nouvel hôtel Swisspeak Resorts au pied même des pistes. La construction d’un tel établissement a été déléguée à des acteurs locaux garantissant un aspect traditionnel et chaleureux. Une telle structure pourrait également faire office de quartier-général au skieur Belge.

Les journées types d’entrainements d’Armand varient en fonction de la saison. Mais dans l’ensemble, les journées s’articulent autour de plusieurs heures de ski, préparation physique, kinésithérapie et surtout, très important afin de rester efficace sur la durée, de repos.

« Une journée classique, et bien, ça dépend un peu. L’été on se lève très tôt, vers 4h30-5h. On commence à skier vers 7-8h et on skie jusqu’à midi. A midi on mange et puis petite sieste. Et après, vers 14-15h, on a une préparation physique. Et puis, soin kiné et dodo. Et on est reparti comme ça pour le lendemain. C’est ça les journées types d’été. Et puis l’hiver, c’est un peu près pareil, c’est juste que c’est un peu plus tard. Au lieu de skier vers 7-8h, on skie plus vers 9h-9h30. » développe le skieur.

Malgré le rythme d’entrainement soutenu, comme il nous l’explique en vidéo, Armand se sent en pleine forme et se dit prêt pour les gros événements à venir. En vue, les Championnats du Monde et les Jeux-Olympiques de Pékin 2022. On ne manquera évidemment pas de vous tenir informés des actualités de notre skieur Belge.

« C’est comme si j’avais une deuxième carrière » souligne Armand.