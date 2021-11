C’est un fait : certains sports connaissent une phase de développement. D’autres sont face à une situation compromettante et s’éteignent progressivement. Le cyclisme sur piste n’a plus le lustre d’antan. Actuellement, il ne reste au calendrier que trois rendez-vous de ce type. Outre Gand, Rotterdam et Berlin font partie des survivants. Auparavant, c’est une vingtaine d’épreuves qui animaient la saison. Autant dire qu’il était urgent de mettre en place plusieurs mesures pour permettre à la piste de ne pas être inoccupée. La Ligue des champions a ainsi été créée. Elle se déroulera en cinq manches, la première ayant eu lieu à Majorque le samedi 6 novembre. Elle réunit les meilleurs cyclistes sur piste de la planète et leur permet d’engranger des points au fur et à mesure. La deuxième manche se disputera à Panevezys (Lituanie), le 27 novembre, les troisième et quatrième à Londres les 3 et 4 décembre, la dernière à Tel-Aviv le 11 décembre. Initialement, une sixième manche devait se disputer à Saint-Quentin-en-Yvelines mais les installations ont été réquisitionnées comme centre de vaccination.

De quoi réjouir ceux qui luttent pour la survie des événements sur la piste. L’argent a été investi, aux acteurs de faire le spectacle. Le premier souhait est que ce projet soit rentable et qu’il permette à cette compétition de se développer au fur et à mesure des années. La retransmission télévisuelle devrait également constituer un réel plus.