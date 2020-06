Une patineuse artistique néerlandaise qui s'est entraînée la semaine dernière à Malines et à Louvain est infectée par le coronavirus. Comme elle était sur la glace avec 22 autres patineurs artistiques et six entraîneurs, tous ont immédiatement été mis en quarantaine a annoncé mercredi la fédération néerlandaise de patinage (KNSB).

Pour des raisons de confidentialité, son nom n'a pas été divulgué. De plus, ses colocataires et des entraîneurs sont actuellement en quarantaine. Selon un porte-parole de la KNSB, aucun patineur artistique belge n'est impliqué. Les patineurs néerlandais avaient décidé de s'entraîner à Malines et à Louvain, car il n'y avait pas de glace disponible dans leur propre pays pour un prix intéressant.

Les sélections de la KNSB en patinage artistique comptent un total de quarante athlètes.

L'une des patineuses s'est plaint de la gorge après le week-end de son retour à la maison. Mercredi, un dépistage a montré qu'elle était infectée au Covid-19.