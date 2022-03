L’histoire peut vite évoluer. Après avoir dû déclarer un forfait général, en raison de la pandémie, pour la campagne qualificative pour l’Euro 2022, la Belgique s’est qualifiée pour le Mondial 2023 un an plus tard, suite à sa victoire contre la Slovaquie ce samedi soir dans le barrage retour, dernière étape avant le tournoi en Suède et en Pologne. Un moment magique mais surtout historique pour les Red Wolves.

Un petit coup de pouce

Les flonflons de la fête sont retombés, ou presque. La fierté du devoir accompli, elle, reste plus ancrée que jamais. "Au fond de nous, on sait que nous venons de réussir un truc formidable. Mais on ne réalise pas encore la portée de notre exploit", avouait, tout sourire, Yves Vancosen, le pivot visétois, auteur de neuf buts sur l’ensemble des deux rencontres.