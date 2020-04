La Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles va centraliser les dossiers avant de les faire examiner par le groupe des experts.

Ce lundi après-midi, la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a rassemblé par visioconférence l’ensemble des fédérations et associations sportives reconnues, l’administration générale des sports, l’association interfédérale du sport francophone ainsi que l’association des établissements sportifs pour évoquer le sujet du déconfinement dans les milieux sportifs. Pour l’occasion, la Ministre avait aussi invité la professeure Erika Vlieghe, présidente du groupe d’experts chargé de préparer la stratégie de sortie du confinement ainsi que son collègue Marius Gilbert, afin d’apporter des éléments de réponse aux questions liées aux premières étapes d’une reprise progressive des activités physiques et sportives. Pendant une grosse heure, plus de 80 questions ont été posées à la Ministre et aux experts concernant le plan de déconfinement pour le sport. Comme il était impossible de répondre dans les détails pour chaque discipline, une stratégie de travail a été mise en place.

“Chaque fédération est invitée à mettre sur papier un plan de reprise avec les spécificités de son sport, a expliqué la Ministre. On ne peut pas travailler de la même manière avec les sports individuels ou collectifs, avec les sports indoor ou outdoor. Et même parmi les sports indoor par exemple il existe des spécificités différentes. Ces plans seront centralisés au sein de mon cabinet et seront examinés par les experts. Il est prévu une nouvelle réunion dans dix jours. Bien sûr, chaque sport devra respecter les consignes données par le Comité national de sécurité.”

Pour rappel, à partir du 4 mai on pourra s’adonner de nouveau aux sports extérieurs, à condition que ce soient des sports sans contact. Et ce en respectant évidemment les règles de distanciation sociale. Si ces sports se pratiquent dans des infrastructures, les vestiaires et les cafétérias garderont leurs portes closes. L’activité physique sera désormais permise avec deux personnes, même en dehors de la famille. À condition, toujours, de respecter les distances de sécurité. Pour les sports d’équipe, il faudra attendre au mieux le 18 mai : l’entraînement physique en plein air sera alors peut-être permis dans le cadre d’un club uniquement, à condition que : ce club soit reconnu par une fédération sportive reconnue, qu’un entraîneur se trouve sur place, que les distances de sécurité soient respectées.

Aucune décision concernant la reprise des compétitions, des stages d’été et des sports indoor n’a été prise. La Ministre des Sports a aussi mis en place un groupe de travail spécifique avec des experts du sport et des sciences de la motricité pour conseiller les acteurs quant au futur.