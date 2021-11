Première femme ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny a vu son début de mandat marqué par la crise sanitaire. Alors que la pratique sportive a pu reprendre ses droits, toujours dans un contexte particulier, elle s’attaque désormais à la pratique sportive féminine avec un plan ambitieux "mais réaliste". Mais, au-delà de sa casquette ministérielle, le sport prend aussi une place importante dans sa vie.

Madame la ministre, vous incitez les filles et les femmes à pratiquer du sport. Et vous ?

"Je nage une heure par semaine. Depuis l’enfance, j’ai découvert que la natation me permettait de ne plus penser à rien, de me détendre, d’oublier mes problèmes. C’est d’ailleurs un message à faire passer aux étudiants : réussir à débloquer une heure permet de mieux travailler. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Quand je fais du sport, je travaille mieux. Évidemment, j’ai eu des moments de décrochage, mais je suis toujours revenue vers la natation. D’ailleurs, quand je pars en vacances, je regarde toujours où est la piscine."

Vous étiez une compétitrice ?

"J’ai fait quelques compétitions. C’était la brasse que je préférais, mais ma technique ne me permettait pas de rivaliser. Je n’avais pas d’avenir. Dès le plongeon, j’accusais déjà 5 centimètres de retard (rires)."

L’enfant sportive que vous étiez avait une idole ?

"J’étais fascinée par Ingrid Lempereur, par ce que ce petit bout de femme a réussi à faire aux Jeux (NdlR : médaillée de bronze en 200 m brasse à… 15 ans aux JO de Los Angeles en 1984). Elle me servait de modèle. Je me souviens qu’elle était venue à la piscine de Marche-en-Famenne pendant qu’on s’entraînait et j’étais venue avec mon bonnet pour le faire signer. Je l’ai toujours, d’ailleurs. Elle était le mythe de mon enfance, à mi-chemin entre un dieu et un humain. Je ne sais pas si elle a pu se rendre compte de l’impact qu’elle a pu avoir sur une fille comme moi. Cette fascination m’a toujours suivie. Évidemment, j’ai aussi connu les duels Evert-Lloyd - Navratilova, Borg - Lendl en tennis. Par rapport à Ingrid Lempereur, je lui suis reconnaissante d’avoir suscité en moi une telle admiration. Et puis ces modèles, c’est aussi l’une des façons de raccrocher les filles au sport, ce qui est aussi un bon retour pour la santé. Ce sont des ambassadeurs de la santé."

L’incitation à la pratique sportive passe aussi par l’école. Quel genre d’élève étiez-vous durant ces cours ?

"Étant gauchère, les cours n’étaient pas toujours adaptés (rires). On ne faisait pas trop attention à l’époque. Du coup, j’avais plutôt du mal à suivre les cours de danse sportive par exemple. Tout était inversé. J’en garde un bon souvenir même si j’étais plutôt mauvaise. J’aimais bien, sans être douée. J’aimais plutôt bien commenter les exploits des autres, il y avait une sorte de fascination. D’ailleurs, j’ai un neveu avec qui je partage cette passion de commenter. À 13 ans, c’est déjà un excellent commentateur sportif. Mais, pour revenir au sport chez les petites filles, il est important que le sport ne soit pas genré. On dit souvent aux petites filles : ‘Attention, tu vas te faire mal.’ Alors qu’un garçon on va plutôt l’encourager. On doit pouvoir suivre les désirs des enfants."

Vous assistez aussi aux événements sportifs ?

"Avant, je n’avais pas vraiment le temps et c’est un secteur que je découvre avec fascination. Ce sont des gens passionnés et passionnants. J’ai récemment assisté à plusieurs jumpings et ce qui m’a fascinée, c’est tout l’écosystème qui gravite autour et qui fait qu’on est autant à la pointe en équitation. Découvrir ce monde est un éblouissement."

Un événement sportif qui vous a marquée ?

"Un match de mon neveu Justin à Marloie. Ils étaient menés de beaucoup, ça s’est d’ailleurs terminé 10-1, mais le discours du coach était de ne rien lâcher. Et ils se sont battus jusqu’au bout en allant marquer ce but. Ça m’a vraiment marquée et émue. Et puis il y a aussi la finale olympique de hockey. Voir les joueurs rester calmes alors que le shoot-out doit être retiré… En plus d’être un grand moment d’émotion, c’est aussi une belle image. Ça prouve qu’il peut y avoir des erreurs mais que ça reste correct. D’ailleurs, je tire mon chapeau à Laurine Delforge, notre arbitre internationale en hockey. Avoir des personnalités féminines comme elle, c’est aussi important."

Vous êtes la première femme ministre des Sports. Quelle fut la réaction des fédérations ?

"Quand on a eu notre première réunion, je me suis fait la réflexion que l’assemblée était très masculine. Mais, à cet étonnement, il y avait motif de se réjouir car ils étaient conscients qu’il fallait faire évoluer les choses. Donc, j’ai plutôt été portée par eux. Ils avaient conscience que ce n’était pas le combat des femmes contre les hommes. Ce combat, on le réalise ensemble. Ils comprennent que ce sont les équipes mixtes qui performent le mieux. De cette impression lors de cette réunion m’est venu le projet de réaliser ce plan pour avoir plus de présence féminine tant dans les CA que dans les affiliés. Et puis, ce qui m’a aidée avec les fédés, c’est la crise sanitaire. Car nous organisions des réunions virtuelles pour les aider."