L’affaire qui oppose Wout van Aert à Nick Nuyens n’est pas finie. En plus des sanctions financières qui touchent le coureur, condamné en appel mais qui s’est pourvu en cassation, comme la partie plaignante d’ailleurs, il pourrait également être sanctionné sportivement et financièrement par l’UCI. C’est en tout cas le souhait de Nuyens, de son associé Chris Compagnie et de leur société Sniper Cycling qui veulent que l’UCI fasse respecter ses règlements et sanctionne le coureur, l’équipe Jumbo-Visma et le manager Jef Van den Bosch.

(...)