Le nouveau cycle olympique ne pouvait mieux débuter ! En se classant respectivement 16e et 20e du concours général aux championnats du monde de Kytakyushu, au Japon, Luka Van den Keybus et Noah Kuavita ont insufflé l’espoir de voir une équipe masculine belge se qualifier pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Et, à défaut, de voir au moins un homme représenter notre pays sur la scène des prochains JO. Bien sûr, le niveau général de ce premier rendez-vous post-olympique a pâti des absences mais nos compatriotes, dans un contexte sanitaire qui reste difficile, ont réussi à se sublimer en décrochant de concert une place en finale puis en y réalisant le meilleur total de leur carrière.

Avec 81,265 points, une performance globale dont un splendide saut lui rapportant 14,533 points (Yurchenko double vrille et demie) et qui fut le temps fort absolu, Van den Keybus (24 ans) a établi un nouveau standard pour la Belgique et sa place est le meilleur résultat depuis la médaille d’argent de Georges Wiernicks en 1903 lors des championnats du monde inauguraux à Anvers avec seulement… quatre pays (voisins) engagés. "Je suis super content, a-t-il réagi auprès de Sporza. Je peux sans doute faire un peu mieux aux barres parallèles ainsi qu’au cheval d’arçons mais la perfection n’est pas de ce monde. J’ai atteint ce que je souhaitais atteindre."

Noah Kuavita (22 ans) a, lui, établi un total de 79,598 points à l’issue d’une journée où son passage à la barre fixe fut, comme en qualifications, un grand moment. Très dynamique, son exercice, ponctué par une sortie en triple salto arrière carpé pilée, a reçu une note de 14,266 points (la 5e des finalistes) qui aurait pu lui ouvrir les portes de la finale à cet agrès. "Je suis content de mes championnats, une 20e place, c’est excellent, et en particulier de mes prestations à la barre fixe. Je vais m’atteler à devenir plus fort dans tous les domaines, à augmenter les difficultés. Mais d’abord je dois soigner mon dos qui me fait encore souffrir…"