Arrivé dimanche en Hongrie, Logan Vanhuys a pu s’entraîner à deux reprises lundi (dont une en piscine) et une nouvelle fois ce mardi matin dans le lac Lupa, en périphérie de Budapest, où se dérouleront les épreuves en eau libre des championnats d’Europe. "Quand on nous a dit lundi après-midi que l’eau était à 17°C, franchement, on ne l’a pas cru. Elle est vachement froide !", lance le Mouscronnois, (...)