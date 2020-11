Alex Thomson (Hugo Boss) a pris jeudi à mi-journée la tête de la course. Au pointage de 18h00, le Gallois dont le voilier avec un cockpit totalement protégé filait à 15,27 noeuds, devançait de 7,78 km le vétéran Jean Le Cam (Yes We Cam!) repéré voguant à 18,24 noeuds. Benjamin Dutreux (Omia - Water Family), plus à l'ouest, est 3e à 24,13 km. Un des grands favoris Jérémie Beyou (Charal) a été contraint de faire demi-tour pour rentrer aux Sables-d'Olonne en raison de multiples avaries. Il est attendu samedi matin. Il devra impérativement repartir avant le mercredi 18 novembre 14h20, sous peine de ne plus être classé. En tout cas, il est certain qu'il ne remportera pas la 9e édition de ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

La dépression Theta formée dans l'Atlantique a vu ses vents dépasser les 34 noeuds (62 km/h). Elle est donc désormais classée comme tempête tropicale.