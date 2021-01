Il a débordé Yannick Bestaven (Maître Coq IV), qui était leader depuis près d'un mois mais est englué depuis plus de vingt-quatre heures dans une zone sans vent. Au classement de 22h00, Bestaven restait deuxième à 20 milles nautiques (37 km) mais pourrait être bientôt dépassé par Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil), respectivement à 33 milles (61 km) et 42 milles (77 km) derrière lui, qui naviguent beaucoup plus vite.

Dalin, passé en tête le 23 novembre, avait cédé sa première place le 15 décembre, avant de la retrouver quelques heures le 25 décembre. Il avait ensuite concédé un peu de terrain à Bestaven avant de revenir ces dernières heures pour reprendre la tête d'une course, partie le 8 novembre des Sables-d'Olonne, plus indécise que jamais.