Charlie Dalin a franchi la ligne en tête mais Boris Herrmann et surtout Yannick Bestaven pouvaient être déclarés vainqueurs la nuit dernière ou ce jeudi.

Au départ du Vendée Globe le 8 novembre dernier, Jérémie Beyou et Alex Thomson sur Charal et Hugo Boss étaient cités au rang des grands favoris. Quatre-vingts jours plus tard, c’est une meute de cinq skippers, considérés comme de sérieux outsiders, qui se sont présentés mercredi soir et pendant la nuit aux Sables-d’Olonne pour un sprint final hitchcockien et un premier arrivé (Charlie Dalin) qui pourrait sans doute ne pas être, ce matin, le vainqueur final de cette édition à couper le souffle, marquée par des rebondissements à profusion et un sauvetage héroïque du "roi Jean" (Le Cam).