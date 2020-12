Après la passage du Cap Leeuwin, au sud de l'Australie, le Français Charlie Dalin (Apivia), conserve la tête de la course avec 60 milles nautiques (112 km) soit un peu plus de 3 heures d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut) et 73 (135 km) sur Yannick Bestaven (Maître Coq IV), lundi matin au classement établi à 9h00. Ce dernier s'est montré le plus rapide depuis le passage du Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique du Sud, distance couverte en 11 jours et 2 heures. Derrière le trio de tête, la bagarre pour la 4e place reste elle aussi indécise entre Jean Le Cam (Yes We Cam!), 4e à 287 milles (531 km), Damien Seguin (Apicil), 5e à 290 milles (537 km), mais aussi Benjamin Dutreux (Omia-Water Family), 6e à 305 milles (565 km), et Louis Burton (Bureau Vallée 2), 7e à 329 milles (610 km).

Tous les sept ont franchi le Cap Leeuwin.

Classement lundi à 9h00 belges: 1. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 13.001,2 milles de l'arrivée 2. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) à 60,6 milles du premier 3. Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) 73,2 4. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 287,0 5. Damien Seguin (Fra/Groupe Apicil) 290,6 6. Benjamin Dutreux (Fra/OMIA-Water Family) 305,3 7. Louis Burton (Fra/Bureau Vallée 2) 329,7 8. Boris Herrmann (All/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 391,6 9. Isabelle Joschke (All/MACSF) 420,5 10. Giancarlo Pedote (Ita/Prysmian Group) 482,2