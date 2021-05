On s’attendait à le voir sortir de sa monoplace rouge de rage, fulminer, critiquer son équipe, après ce Grand Prix qu’il n’aurait pas dû perdre. Mais le nouveau Max Verstappen, plus mûr, a changé. Et même s’il devait ressentir pas mal de frustration et si le débriefing d’après-course aura dû être animé, il a plutôt accueilli cette défaite avec calme et philosophie.

"Mon départ a été excellent", se réjouissait-il. "J’étais bien parti et pensais bien sûr pouvoir m’imposer pour la deuxième fois ici, mais Mercedes nous a tenus en échec en déployant une stratégie à laquelle nous n’avions pas pensé. Bravo à eux. Que cela nous serve de leçon pour le futur."

Alors que le premier combat au premier freinage avait été musclé, le second soixante tours plus tard n’en était pas un. "Il n’y avait rien à faire pour contrer le retour de Lewis en fin de course. Je ne pouvais pas lutter, il m’a doublé facilement en ligne droite avec le DRS. J’étais à la dérive avec mes pneus."

Et Max de pousser un peu plus loin l’analyse. "Honnêtement, je ne suis pas sûr qu’on aurait pu les contrer en s’arrêtant une deuxième fois plus tôt pour chausser les tendres. On est clairement mieux que l’an dernier, mais ce tracé a toujours mieux convenu à Mercedes. Ils ont plus de traction que nous, c’est incroyable. Je ne perds toutefois pas espoir. Cela s’est joué à pas grand-chose au final. Six tours. On va continuer à travailler dur pour développer notre auto et prendre notre revanche si possible à Monaco dans deux semaines."

Bottas: "J’ai dû lever derrière Lewis"

"Ce n’est pas encore le week-end espéré bien sûr, mais ce nouveau podium me permet de reprendre la troisième place du championnat. C’est déjà cela. Mon envol était correct, mais on s’est retrouvés à trois de front en bout de ligne droite au départ. Il n’y avait pas assez d’espace et j’ai dû lever le pied derrière Lewis. Charles Leclerc en a profité pour me doubler et j’ai perdu pas mal de temps derrière lui durant mon premier relais. C’est dommage car la vitesse était là. Ensuite, on s'est retrouvés sur une stratégie décalée et il n’y avait plus grand-chose à faire qu’assurer la troisième place."

Hamilton: "La course parfaite"

"Honnêtement, on a fait la course parfaite. On ne pouvait pas espérer mieux avec le matériel que l’on a en ce moment. J’ai pris un super départ et réussi à garder Bottas 24 tours derrière moi. Il m’a finalement doublé lors des pitstops, mais j’ai quand même réussi à devancer une des Red Bull. Bien sûr il est frustrant de se dire qu’on a tout donné et réussi une de ses plus belles courses pour terminer quatrième. Mais vu d’où l’on vient avec Ferrari c’est déjà une belle progression. Il faut continuer à bosser dur pour se rapprocher et pouvoir saisir la moindre opportunité de podium."