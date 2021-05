Yves Vancosen disputait samedi sa troisième finale de Coupe de Belgique sous le maillot de Visé. L’énorme détermination dont le capitaine a fait preuve de bout en bout n’a pas suffi à venir à bout de Bocholt, tenant du titre, qui est reparti avec le trophée (29-25).

Un long passage à vide (15 minutes sans marquer) en fin de première mi-temps a coûté cher aux Visétois. "Une finale, ça ne peut pas se jouer à moitié , dit Vancosen. Nous avons été meilleurs après la pause mais, à chaque fois que nous sommes revenus à un but, nous avons commis une erreur individuelle que nous avons payée cash. C’est dommage parce que la différence entre Visé et Bocholt n’était pas énorme. Elle réside peut-être dans le fait qu’ils avaient deux joueurs pour pratiquement chaque poste, y compris le gardien."

Vancosen explique également qu’après seulement quelques semaines d’entraînement, il ne se sentait pas prêt à disputer une finale. "Ni physiquement, ni mentalement", dit-il.

Son duel avec Quinten Coleman valait pourtant le déplacement et on a assisté à un match de bien plus haut niveau que ce qu’on avait vu en championnat jusqu’ici.

En deuxième mi-temps, en tout cas, lorsque Visé a pris ses responsabilités offensivement. "Ne pas encaisser 30 buts contre Bocholt, c’est toujours signe d’un bon match défensif", fait remarquer Korneel Douven. "Mais à la mi-temps, j’ai dû me fâcher pour qu’on tire davantage de loin. Comme il faisait très chaud et que ça allait vite, j’avais fait beaucoup de rotations mais ça ne donnait pas ce que j’attendais. De plus, nous perdions trop de ballons : nous avons au moins donné 6 ou 7 buts à Bocholt. La réaction est venue trop tard."

Bart Lenders, le coach de Bocholt, admet en effet que l’écart de 5 buts au repos a déterminé la suite du match. "Nous n’avons pas su imprimer le même rythme après la pause qu’en fin de première période , dit-il. Mais c’était une bonne finale."