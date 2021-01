Voici ce que Tony Hawk, la légende du skateboard, parvient encore à faire à 52 ans (VIDEO) Autres sportsVidéo N. Ch. Le Californien est toujours aussi adroit sur une planche...

Tony Hawk fêtera ses 53 ans le 12 mai prochain. Un âge auquel la plupart des sportifs ont fini de se lancer des défis. L'Américain, lui, semble avoir voulu se prouver que malgré l'âge et plusieurs blessures récentes, il était toujours "l'homme oiseau" qui a fait rêver les ados des années '90 à coups de figures improbables, reproduites dans un jeu vidéo à son nom.



Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que la légende du skateboard est toujours au niveau. Après quelques échecs, il a récemment réussi un "720", soit un double tour sur lui-même. Une figure qui n'est pas donnée à tout le monde et qu'il n'avait plus réussi depuis "plus de trois ans".



En 1999, au sommet de sa carrière, Tony Hawk avait même réussi un "900", soit deux tours et demi sur lui-même. Il était alors le premier à réussir cet exploit, ce qui a forgé un peu plus sa légende. Une figure qu'il avait de nouveau réussi en 2016, à 48 ans, annonçant que c'était son "dernier 900".