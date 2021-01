Depuis vendredi, la 36e Coupe de l’America a pris son envol en baie d’Auckland. Née en 1851, la compétition décernera en mars prochain le plus vieux trophée du monde au vainqueur d’un duel opposant un defender et un challenger. Le defender, qui remet son titre en jeu tous les quatre ans, choisit le support et le plan d’eau.

