Après six jours et… seize régates d’une folle intensité au large de Lanzarote, Anouk Geurts et Isaura Maenhaut ont décroché leur qualification pour les Jeux de Tokyo. Et notre duo féminin y a mis la manière puisqu’il n’a pas dû attendre la Medal Race pour venir à bout des Croates, désormais distancées de 32 points !

Les Belges occupent le 7e rang, avec 113 points, d’un classement emmené par le… Brésil (champion olympique en titre !), avec 68 points, ce total étant la somme des résultats enregistrés dans les quinze régates. Et, dans la course olympique, la Belgique devance donc la Croatie, 10e, avec 145 points.

Déception, en revanche, côté masculin ! Victime d’un problème matériel, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers, en 49er, pointent à la 9e place, avec 125 points, d’un classement emmené par un tandem espagnol, avec 38 points. Dans la course olympique, la Belgique ne peut plus rattraper l’Irlande, 4e, avec 101 points.