Début de compétition hyper-serré en Laser Radial, ce jeudi, à Gdansk, théâtre des Championnats d’Europe de voile. Championne du monde 2018 et double médaillé de bronze européenne, Emma Plasschaert occupe la cinquième place provisoire au terme des deux premières régates.

L’Ostendaise de 26 ans s’est, en effet, classée 7e et 5e lors de cette journée d’ouverture qui voit trois de ses adversaires partager la première place, avec 5 points, à savoir : la Danoise Anne Marie Rindom (1re et 4e), la Norvégienne Line Flem Host (2e et 3e) et l’éternelle Néerlandaise Marit Bouwmeester (2e et 3e). Avec 7 points, une autre Néerlandaise, Mirthe Akkerman (6e et 1re), occupe la quatrième place, juste devant notre compatriote, cinquième provisoire, donc, avec 12 unités.

Pour rappel, l’Euro a lieu de jeudi à dimanche, en Pologne, et le plus mauvais résultat sera décompté du total de chacune des concurrentes avant la fameuse Medal Race concluant la compétition.