Ça va mieux pour Emma Plasschaert ! L’Ostendaise est, en effet, remontée de la huitième à la quatrième place provisoire, ce samedi, à Gdansk, où se déroule l’Euro de Laser Radial avec… 107 bateaux engagés. Si le premier jour fut particulièrement serré avec un trio composé de la Danoise Anne Marie Rindom, la Norvégienne Line Flem Host et la Néerlandaise Marit Bouwmeester en tête avec 5 points, les deuxième et troisième journées ont permis à Rindom de s’isoler au sommet de la hiérarchie avec 7 points, soit trois premières et deux deuxièmes places ! Son plus mauvais résultat, une quatrième place, étant effacé.

Derrière elle, la Néerlandaise Bouwmeester pointe au deuxième rang, avec 17 pts, et la Polonaise Barwinska, au troisième, avec 18. Arrivée 11e et 4e des deux régates du jour, Emma Plasschaert est, elle, revenue dans la course au podium, totalisant désormais 25 unités, soit deux et cinq de moins que les Néerlandaises Jonker et Akkerman, dont elle devra se méfier, tout en visant plus haut, bien sûr, compte tenu de son palmarès. L’Ostendaise s’accroche donc bel et bien à l’espoir de décrocher une troisième médaille européenne d’affilée, après celles de bronze en 2018 et 2019, sans oublier son titre mondial en 2018…