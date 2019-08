La délégation belge est emmenée par l’Ostendaise de 25 ans, championne du monde 2018 et au pied du podium, fin juillet, en Laser Radial...

Alors que les compétitions de triathlon ont encore lieu dans les eaux (polluées) d’Odaiba Bay avec le départ du relais mixte prévu ce dimanche, à 8 h (1h dans la nuit de samedi, en Belgique), huit Belges entament leur test-event en voile. Avec Emma Plasschaert, championne du monde 2018 et encore au pied du podium fin juillet en Laser Radial, comme incontestable chef de file, nos compatriotes ont vraiment hâte de se lancer sur le magnifique plan d’eau d'Enoshima.

Petite île de 4 km de circonférence, au Sud de Tokyo, Enoshima est une destination touristique réputée et a également, déjà, un lien avec les Jeux puisqu’elle fut le port olympique en 1964. Mais les engagés à cette véritable répétition générale en vue de Tokyo 2020 n’auront pas trop l’occasion d’en apprécier le paysage.

Dès ce samedi, nos huit Belges sont à pied d’oeuvre…

Ainsi, Emma Plasschaert et Eline Verstraelen sont engagées en Laser Radial alors que, côté masculin, Wannes Van Laer et William De Smet le sont en Laser Standard. Le duo Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers s’alignent en 49ers, tout comme Isaura Maenhaut et Anouk Geurts en 49erFX. Pour l’heure, Emma Plasschaert a assuré une place pour la Belgique en Laser Radial grâce à son titre mondial décroché l’an dernier. En toute logique, elle devrait lui revenir, l’Ostendaise de 25 ans ayant confirmé avec le bronze à l’Euro 2019 alors qu’elle a pris la quatrième place au Mondial.

Emma Plasschaert a, en effet, terminé avec 106 points, le titre revenant à la Danoise Rindom (50), devant la Néerlandaise Bouwmeester (86) et la Britannique Young (89). "Je suis satisfaite de ce résultat après une semaine de compétition très délicate alors que ce Mondial n’était pas à mes yeux une priorité..."

En revanche, ce test-event olympique l’est, bien entendu, pour l’une de nos sérieuses prétendantes à une médaille, l’an prochain, aux Jeux de Tokyo.