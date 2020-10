Dans la foulée de championnats d’Europe qui se sont révélés assez décevants pour elle avec une 9e place finale, à Gdansk, en Pologne, il y a deux semaines, Emma Plasschaert a décidé de s’envoler pour l’Australie.

Actuellement en quarantaine, l’Ostendaise, qui "fêtera" donc son 27e anniversaire dans des circonstances un peu particulières ce dimanche, s’apprête à y retrouver son compagnon Matt Wearn, skipper lui aussi, dont elle a été séparée pendant huit mois étant donné le contexte sanitaire, les limitations de déplacement et enfin leurs obligations respectives.

"Changement de décor pour moi !" écrit-elle sur les réseaux sociaux. "J’ai eu la chance de pouvoir rejoindre l’Australie pour voir Matt après huit mois de séparation ! Je respecte en ce moment une quarantaine obligatoire à l’hôtel et j’en suis à la moitié. Je me sens vraiment privilégiée, en cette période difficile et complètement folle, de pouvoir retrouver Matt et m’entraîner dans un environnement sécurisé."