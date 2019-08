L’Ostendaise, championne du monde 2018 en Laser Radial, précède la Néerlandaise Bouwmeester, championne olympique 2016, à... Rio, ainsi que la Hongroise Erdi après huit des dix régates, à Enoshima.

Conquise, lundi, après trois excellentes régates, Emma Plasschaert a conservé la tête du test-event olympique en Laser Radial, ce mardi, à Enoshima. Malgré son moins bon résultat jusqu’ici… Comme pour toutes les participantes, sa 27e place dans la septième régate n’entre pas en ligne de compte pour le classement.

L’Ostendaise de 25 ans n'en a donc pas subi les conséquence. D’autant que, dans la foulée, elle a pris la 4e place dans la huitième…

Après révision des résultats de lundi, notre championne du monde 2018 totalise 49 points, menacée par la Néerlandaise Marit Bouwmeester. La championne olympique en titre a, en effet, terminé aux 4e et 2e rang, ce mardi, remontant ainsi en deuxième position avec 53 points, juste devant Hongroise Maria Erdi (54), troisième.

Après huit des dix régates et avant la fameuse Medal Race (avec les dix premières...), la course s’annonce particulièrement serrée !

Eline Verstraelen est toujours 37e, sur 40, après s’être classée 20e et 35e…

En Laser (version masculine du Radial), Wannes Van Laer est 23e après, également, huit des dix régates. Il a pris les 21e et 22e places des deux manches du jour. William de Smet pointe à la 26e (-1) après ses 11e et 33e places.

Yannick Lefebvre et Tom Pelsmaekers ont, eux, arraché leur place en Medal Race dans la classe 49er en terminant 10e à l'issue des douze régates, avec 106 points, soit une unité devant les Suisses Sebastien Schneiter et Lucien Cujean.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont effectué une superbe remontée en 49er FX. Elles ont effectivement gagné quatre places et terminent au 16e rang, après une… 2e dans la dixième régate suivie de 17e et 13e places. Malheureusement, seuls les dix premiers équipages disputent la Medal Race.