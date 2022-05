C'est une flotte conséquente qui prendra le large ce dimanche à 14 heures au large de la rade de Brest. Vingt-quatre Imoca (monocoques participant au Vendée Globe), dont dix-huit ont participé au dernier tour du monde, disputeront la Guyader Bermudes 1000 Race avec l’objectif de préparer la Route du Rhum 2022 et d’engranger des milles nécessaires et qualificatifs pour le Vendée Globe 2024.

L’arrivée des premiers bateaux au port du Château à Brest est estimée au jeudi 12 mai. Cette course du Championnat du monde Imoca Globe Series sera qualificative pour la Route du Rhum 2022. Les 24 skippers engagés disputeront un parcours de 1 200 milles qui englobe un passage au Phare du Fastnet, au sud de l’Irlande. Ils prendront ensuite la direction du cap Finisterre pour atteindre le Waypoint Gallimard, au nord-ouest de l’Espagne, avant de retourner à Brest. Le sens du parcours étant défini en fonction des conditions météorologiques.

Entre équipages confirmés, bizuths et nouveaux bateaux, les enjeux ne manqueront pas et permettront de tirer nombre d’enseignements. Afin d’être sur la ligne de départ, les 24 participants se sont astreints à un contrôle sécurité sur leurs monocoques et plusieurs ont dû effectuer une qualification de 500 milles. C'est donc la course de rentrée des Imoca et, après un long hivernage, elle permettra aux skippers de retrouver, pour les uns des sensations, et, pour d’autres de se familiariser avec leur nouvelle monture.

Pour Denis Van Weynbergh, la priorité, c'est d'engranger des milles pour le Rhum et le Vendée Globe après un convoyage en famille depuis les Sables d'Olonne. Son Imoca "Les Laboratoires de Biarritz" n'est pas un monocoque de dernière génération (NdlR: l'ancien bateau du Hongrois Nandor Fa "Spirit of Hungary" a été mis à l'eau en 2014) et ne peut lutter avec les bateaux plus récents comme en témoigne la liste des engagés: Apivia (Charlie Dalin), Bureau Vallée (Louis Burton) et MACSF (Isabelle Joschke), Banque Populaire (Nicolas Lunven) ou encore La Mie Câline (Arnaud Boissières).