Les us et coutumes sont faits pour être transgressés. Sur les mers et océans du globe, au départ d’une course prestigieuse, en l’occurrence la Transat Jacques Vabre en double, croiser deux skippers belges n’est pas chose commune. Alors permettez-nous de le souligner avec force 10. Jonas Gerckens, sur son nouveau Volvo 164 en Class40 (12,18 m de long) et Denis Van Weynbergh en classe Imoca (18,28 m), prendront le départ du Havre, direction Fort-de-France en Martinique pour la 15e édition de la Route du Café.