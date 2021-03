Après cinq jours et… quinze régates d’une folle intensité au large de Lanzarote, les deux équipages belges sont toujours en course pour les Jeux de Tokyo ! Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers, en 49er, ainsi que Anouk Geurts et Isaura Maenhaut, en 49erFX, jouent leur destin olympique ce vendredi, lors de la traditionnelle Medal Race, espérant rejoindre Emma Plasschaert, déjà qualifiée en Laser Radial.

Notre duo masculin, composé de Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers (déjà présents à Rio 2016 avec une 18e place), pointe à la 9e place, avec 119 points, d’un classement emmené par un tandem espagnol, avec 35 points, ce total étant la somme des résultats enregistrés dans les quinze régates. Mais l’Espagne est déjà qualifiée pour les Jeux ! Et, dans la course olympique, la Belgique n’est précédée que par l’Irlande, 3e, avec 90 points.

Même scénario pour notre duo féminin : Anouk Geurts et Isaura Maenhaut occupent le 8e rang général, avec 105 points, d’un classement emmené par le… Brésil (champion olympique en titre !), avec 66 points. Et, dans la course olympique, la Belgique devance la Croatie, 10e, avec 125 points. La lutte s’annonce donc particulièrement serrée, mais parfaitement possible pour les deux équipages belges.

Pour rappel, la Medal Race est réservée au Top 10.