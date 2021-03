La voile belge a le vent en poupe. Il y a quelques jours, le duo Isaura Maenhaut et Anouk Geurts a validé le ticket en classe 49er FX pour les JO de Tokyo. Les vents portants ont apporté ce week-end une autre satisfaction : le Liégeois Jonas Gerckens naviguera désormais aux côtés de la Normande Sophie Faguet en vue de participer à l’Européen et au Mondial de l’épreuve de course au large en double mixte en septembre. (...)