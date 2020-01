La Belgique a pourtant mené la vie dure à ses prestigieuses rivales.

Après une superbe prestation contre l'Allemagne et le boulot fait contre la Croatie, on s'était mis à rêver de voir les Yellow Tigers se hisser parmi les quatre dernières nations européennes à se disputer le dernier ticket qualificatif pour les Jeux. D'autant plus quand elles ont forcé le tie break face à la Turquie après avoir été menées de deux sets, durant lesquels elles ont été dominées dans tous les compartiments.

C'est que la Turquie convoitait également cette place dans le Final Four du TQO et que la pratique a rejoint la théorie à Apeldoorn aux Pays-Bas. En tout cas durant les deux premiers sets. C'est-à-dire que la Turquie s'est tout simplement montrée bien plus solide et disposant de plus d'atouts pour poursuivre l'aventure.

Du côté belge, on ne peut pas parler d'une grande déception. Les Belges sont tout simplement à leur place, dans le subtop européen même si la frustration était bien présente au bout des cinq sets.

C'est peut-être le gros point positif de ce tournoi. Menées et dominées, les Yellow Tigers ont réussi à chaque fois à élever leur niveau, à s'adapter, à corriger leurs erreurs pour rivaliser avec des nations réputées plus solides.

Comme ce fut le cas ce vendredi. Face à la Turquie (4e au ranking européen), vice-championne d'Europe, la dépendance à Britt Herbots, qui a à nouveau confirmé l'étendue de son talent durant le tournoi, s'est trop vite remarquée.

Amenée à alimenter le marquoir, Kaja Grobelna se voyait aussi trop souvent bloquée. Les deux meilleures marqueuses belges ont d'ailleurs dû attendre une quinzaine d'échanges avant de pouvoir enfin conclure un point.

Contre un impressionnant mur et une défense qui ramenait tout, les Belges ont tout simplement été perdues sur le terrain alors qu'en face la passeuse jouait dans un fauteuil.

Mais si le 3e set fut peut-être pris un peu à la légère par la Turquie, la Belgique était consciente qu'il fallait jouer jusqu'au bout pour espèrer des anneaux olympiques.

Ce qui explique qu'avec leur fighting spirit et un match qui s'équilibrait, le suspense a duré jusqu'au tie-break dans une salle surchauffée par les supporters turcs.

Evidemment, l'élimination reste une déception mais la Belgique n'a pas manqué son rendez-vous pour autant faisant jeu égal avec l'Allemagne et la Turquie (durant trois sets).

Il a manqué un peu de fraicheur (la Belgique n'a pas eu de jour de repos contrairement à la Turquie), de réussite, un bloc encore plus infranchissable, un libéro au rendement supérieur et constant tout au long du tournoi et peut-être plus de cartouches offensives.





