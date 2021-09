La mission s'annonçait difficile ce jeudi soir contre la Serbie en entame de championnat d'Europe pour une Belgique composée de joueurs cadres comme Deroo, D'Hulst, Tuerlinckx mais aussi des jeunes Perin et D'Heer.

Contre la Serbie, championne d'Europe en titre, les Red Dragons n'ont jamais réussi à véritablement exister, excepté dans une troisième manche où ils ont réussi à élever leur niveau.

Face aux puissants services serbes, la Belgique a vécu un premier set complétement catastrophique. Défense désorganisée, attaques facilement contrées, les Belges ont subi la loi des champions d'Europe qui pouvaient compter sur leur atout offensif n°1 Uros Kovacevic, toujours très bien servi par Jovovic. Munoz a tenté de remettre son équipe sur la voie des points en changeant la paire passeur-opposite en faisant monter Valkiers et Van den Dries mais ce changement n'apportait pas l'effet escompté.





Emmenée par son capitaine, Sam Deroo, meilleur artilleur belge, la Belgique a tenté de rivaliser dans la deuxième manche mais il a fallu au mur serbe de se resserrer davantage et à l'attaquant adverse de retrouver son efficacité pour remettre la Serbie bien loin devant. Ajoutez à ça un peu de réussite sur les lignes, ça donne deux sets rondement gagnés.





Ce n'est que dans la troisième manche que les Red Dragons ont réussi à enfin faire jeu égal et même plus puisqu'ils ont réussi à mener 12-6. Avec une réception plus stable et un bloc devenu presqu'infranchissable, la Belgique a toujours fait la course en tête dans ce set.





Malheureusement, l'expérience serbe a vite pris le dessus pour s'offrir trois points en remportant la 4e manche sur un ace de Kovacevic.

Ce vendredi, la Belgique affronte le Portugal et ça devrait un peu mieux lui sourire.

Technique