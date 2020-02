Il succède à Dominique Baeyens qui avait assuré l'interim début janvier pour le tournoi de qualifications olympique après le départ prématuré de Brecht Van Kerkhove.

La première mission de l'Espagnol de 49 ans sera de mener à bien la Belgique lors de la Golden League que les Red Dragons accueilleront fin mai.

Avec Fernando Muñoz, Volley Belgium veut s'inscrire dans du long terme puisque le nouveau sélectionneur a signé jusqu'en 2024.

Ancien sélectionneur de l'Espagne jusque 2019 (la Belgique et l'Espagne s'étaient d'ailleurs affronté lors du championnat d'Europe dernier) aura pour objectif d'atteindre des résultats à l'Euro 2021 et 2023 tout comme la Coupe du monde en 2022.

"La fédération choisit une personne ayant de l'expérience au sommet du volley-ball international qui, en plus, pourrait réussir à atteindre les objectifs avec une vision à long terme", a commenté la Fédération. "Muñoz est connu pour sa communication positive et professionnelle avec des joueurs jeunes et expérimentés. La fédération est convaincue qu'une personne possédant ces qualités peut porter l'équipe à un niveau supérieur."

Le nouveau boss des Red Dragons a de son côté réagi: "Pour moi, c'est un honneur de travailler avec la Fédération belge et avec les Dragons rouges. Je remercie M. De Buysscher et M. Hoeyberghs d'avoir cru en moi pour démarrer ensemble un projet réussi. Les objectifs à court, moyen et long terme sont très importants et motivants pour nous tous. J'ai vraiment hâte de commencer et de travailler avec ce fantastique groupe de joueurs. J'espère que tous les fans apprécieront le volley-ball que nous développerons pour atteindre nos objectifs. "