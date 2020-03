Les instances fédérales ont tranché.

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la Ligue belge de volleyball a annoncé mercredi qu'aucun match ne sera joué dans la plus haute division de la ligue belge de volley masculin, EuroMillions Volley League, avant le 3 avril.

"Les journées de compétition prévues dans le Final Four seront programmés à partir du week-end des 4 et 5 avril", précise le court communiqué de la Ligue. "En concertation avec la fédération et en consultation avec les clubs de la Ligue, un nouveau calendrier sera établi. Cette mesure suit les conseils des experts et vise à limiter au maximum la propagation du coronavirus".

La Ligue de volleyball prend des mesures plus strictes, car mardi, il semblait que les matchs pourraient continuer, mais avec maximum de mille spectateurs. Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait conseillé d'annuler les manifestations en salle avec plus de mille personnes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Final Four devait débuter samedi avec l'affiche entre Alost et Roulers.